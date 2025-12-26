شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة

تمكنت قوة شرطية ميدانية مختصة تتبع لشرطة محلية بحري بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة وكافة الادارات الشرطية الأمنية بالمحلية من تسديد البلاغ بالرقم(3480) تحت المواد (162/164) المدون بتاريخ (22/12/2025)م بقسم شرطة الحلفايا والذي أفاد فيه الشاكي باختطاف طالب جامعي.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة انه فور تلقي قسم الشرطة للبلاغ تم تكوين فريق ميداني مشترك من قسم شرطة الحلفايا ومباحث محلية بحري والأمن والمعلومات والشرطة الأمنية تحت اشراف مدير شرطة محلية بحري لكشف غموض البلاغ وضبط الجناة ومن خلال مباشرة الفريق الميداني لمهامهه البحثية والمعلوماتية والتقصي الدقيق وتعقب المكالمات الهاتفية والجهات التي يتردد عليها الطالب وبتنسيق مع جهاز المخابرات العامة بجانب توفر معلومات أخرى تفيد بأن الطالب محتمل تواجده بثلاثة مناطق بامدرمان علي ضوء ذلك تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار أمر تفتيش من النيابة المختصة عقب ذلك تم تنفيذ عملية مداهمة نوعية واسعة النطاق بالمناطق الثلاثة مثار المعلومة بحي المنارة ، وحي الروضة وحي البستان بادرمان وأسفرت نتائج العملية الأمنية لمداهمة الموقع رقم (3) الذي يتألف من عدد (3) طوابق

عن ضبط المتهم الأول ( ن، ا، ج، ع) يعمل باحدي الدول العربية والمتهم المتهم الثاني ( ه، ح، إ) وبطرفهم الطالب المختطف (ع، م، ا. م) وبحوزتهما عدد (3) قرنيت ، زي عسكري ، عدد (2 ) كاميرا تصوير ، واقي رصاص ، آلة حادة ( سكين) كانت تستعمل في تهديد المجني عليه (7) هواتف (5) فيزا كارت ، وبطاقات تخص بعض المتهمين عدد (2) جواز سفر ، حقيبة صغيرة بها ملحقات أجهزة هواتف تم تحريزها معروضات في البلاغ وعند إخضاع المتهمين الإثنين للتحقيق أرشدا علي موقع المتهمين الثالث والرابع ومن خلال تنفيذ عملية مداهمة للمنزل مثار المعلومة بحي الروضة بمهنية وإحترافية عالية أسفرت نتائجها عن ضبط المتهم الثالث (م، ا، ج، ع) مقيم باحدي الدول العربية والمتهم الرابع (ج، ح) أجنبي الجنسية من دولة مجاورة ويعمل حارس بالعمارة تم اقتيادهم لدائرة الإختصاص وتحرير أورنيك (8 ) جنائي للمجني عليه لعرضه على الطبيب للكشف عن حالته الصحية ولازالت التحريات الميدانية المعلوماتية مستمرة لإكمال ملف البلاغ وتقديم المتهمين للعدالة.

المكتب الصحفي للشرطة