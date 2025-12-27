جرائم وحوادث
الخلية الأمنية بدنقلا تضبط كميات كبيرة من الكوابل النحاسية
تمكنت الخلية الأمنية بوحدة دنقلا من ضبط كميات كبيرة من الكوابل النحاسية كانت في طريقها للتهريب خارج البلاد. وذلك الخميس.
وأوضح العقيد أمن أبوعبيدة حسن مدير جهاز الأمن والمخابرات بمحلية دنقلا في تصريح (لسونا) انه اثر معلومات ومتابعات من الخلية الأمنية تم رصد الهدف وتحركت قوة من الخلية بقيادة خمسة ضباط وتسعة واربعين فردا، حيث تم ضبط كميات من الكوابل النحاسية قدر وزنها بطن وذلك بمنطقة جرادة بمحلية دنقلا حيث كانت معدة لتهريبها خارج البلاد، كما تم اعتقال شخصين بمكان الضبطية وتجري عمليات التحري معهما.
واضاف أبوعبيدة في تصريحه ان هذا العمل هو عمل شبكة منظمة ويجري التحري لكشف بقية أفرادها.
وقال ان الكوابل المضبوطة تخص مؤسسات حكومية وشركة الكهرباء، مطمئنا المواطنين ان الخلية تعمل ليل نهار لرصد جميع الظواهر الأمنية التي تهدد أمن المواطنين وناشد المواطنين التبليغ عن أي ظواهر غريبة.
سونا