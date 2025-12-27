الخلية الأمنية بدنقلا تضبط كميات كبيرة من الكوابل النحاسية

وأوضح العقيد أمن أبوعبيدة حسن مدير جهاز الأمن والمخابرات بمحلية دنقلا في تصريح (لسونا) انه اثر معلومات ومتابعات من الخلية الأمنية تم رصد الهدف وتحركت قوة من الخلية بقيادة خمسة ضباط وتسعة واربعين فردا، حيث تم ضبط كميات من الكوابل النحاسية قدر وزنها بطن وذلك بمنطقة جرادة بمحلية دنقلا حيث كانت معدة لتهريبها خارج البلاد، كما تم اعتقال شخصين بمكان الضبطية وتجري عمليات التحري معهما.