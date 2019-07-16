إيقاف إعدام مدانين بقتل المدير الأسبق لشركة الأقطان

أوقفت المحكمة الدستورية تنفيذ عقوبة الإعدام في مواجهة مدانين بقتل المدير الأسبق لشركة الأقطان هاشم سيد أحمد أمس. ونقلت مصادر خاصة لـ (الإنتباهة) خروج أهالي المدانين بحي الجريف غرب في تظاهرات عارمة, وقاموا بقفل شارع الستين وإحراق الإطارات،
مطالبين بعدم إعدام أبنائهم. وحدد أمس لتنفيذ عقوبة الإعدام، إلا أن مجموعات من المواطنين تقدر بنحو (300) شخص خرجوا للشارع، وظلت المساجد تنادي بالخروج للاعتراض. وبالمقابل قام وفد من الشرطة بالحديث إلى أهالي المدانين، وعقب ذلك وبحسب مصادر بالمنطقة، جاء قرار الدستورية بوقف التنفيذ, لتنجح الشرطة في تهدئة الأوضاع وفض التظاهرة.
الانتباهة