نيابة المستهلك تقاضي (4) مصانع عشوائية

كشفت نيابة حماية المستهلك عن فتح (4) بلاغات في مواجهة مصانع عشوائية (غير مصدقة وغير مرخصة ) تقوم بصناعة الحلويات في بيئة غير مهيأة وملائمة لصناعتها .
وقال مصدر بنيابة حماية المستهلك ل (اس ام اس ) أنه تم فتح البلاغات بموجب مخالفة المصانع للمواد (4) و (7) من لائحة الصحة العامة لولاية الخرطوم ، مشيراً إلي أنه تمت محاكمة اصحاب تلك المصانع العشوائية بالغرامة وإبادة منتجاتها ، بجانب صدور بإغلاقها من قبل السلطات الصحية .
وبحسب صحيفة أخر لحظة ، أن نيابة المستهلك مواصلة حملاتها لإزالة الظواهر السالبة وغير الصحية بالمصانع ومناطق الإنتاج ، مؤكداً أن النيابة ستكون بالمرصاد لأصحاب المصانع العشوائية .
الخرطوم (كوش نيوز )