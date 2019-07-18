النيابة تقرر الإفراج عن آدم الفكي وعبد القادر يضرب عن الطعام

أصدرت نيابة مخالفة الأراضي بالخرطوم قراراً بإخلاء سبيل آدم الفكي والي جنوب دارفور السابق والدكتور كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة الأسبق، المعتقلين بسجن كوبر.
وقرر كمال الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه. وتحرت نيابة الأراضي مع الفكي وأقرت الإفراج عنه بالضمان، كما حققت مع عبد القادر على خلفية حيازة الأخير ثلاث عقارات أثبت بأنه قام بشرائها من حر ماله عندما كان يعمل طبيباً بالمملكة المتحدة قبل قدومه للسودان وتقلده لأي موقع تنفيذي.
وعلى ذات الصعيد بحسب صحيفة الإنتباهة، تقدم محامو الفكي وعبد القادر بقرار النيابة لإدارة السجن الاتحادي بكوبر التي اشترطت موافقة سلطات الإدارة العامة للسجون والتي هي الأخرى اشترطت مخاطبة المجلس العسكري للموافقة على تنفيذ قرار النيابة. وقال أفراد من أسرة عبد القادر أنه دخل في إضراب عن الطعام لاحتجازه منذ أوائل مايو الماضي بلا تهمة، ورفض الإفراج عنه رغم قرار النيابة بإخلاء سبيله.
الخرطوم (كوش نيوز)