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جرائم وحوادث

2019/07/20

2019/07/20


الطب الشرعي ينقذ نظاميين من تهمة قتل فتاة



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أنقذ تقرير الطب الشرعي نظاميين من تهمة قتل فتاة بعيار ناري بمنطقة اليرموك جنوب الخرطوم ، مؤكداً أن العيار الناري المستخرج من جثة الفتاة لايتطابق مع عيار سلاحي المتهمين .

ورأى القاضي فهمي عبد الله بمحكمة جنايات النصر جنوب الخرطوم المحكمة شطب الإتهام وتبرئتهما من التهمة المنسوبة إليهما بالقتل .

، وبحسب تفاصيل قضية الإتهام فإن عياراً نارياً طائشاً أصاب المجني عليها أثناء نومها في منزلهم ، وكان بالقرب منهم حفل ماتسبب في وفاتها بحسب صحيفة اليوم التالي ، وألقت الشرطة القبض على المتهمين اللذين كانا مشاركين في الحفل .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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