الطب الشرعي ينقذ نظاميين من تهمة قتل فتاة

أنقذ تقرير الطب الشرعي نظاميين من تهمة قتل فتاة بعيار ناري بمنطقة اليرموك جنوب الخرطوم ، مؤكداً أن العيار الناري المستخرج من جثة الفتاة لايتطابق مع عيار سلاحي المتهمين .
ورأى القاضي فهمي عبد الله بمحكمة جنايات النصر جنوب الخرطوم المحكمة شطب الإتهام وتبرئتهما من التهمة المنسوبة إليهما بالقتل .
، وبحسب تفاصيل قضية الإتهام فإن عياراً نارياً طائشاً أصاب المجني عليها أثناء نومها في منزلهم ، وكان بالقرب منهم حفل ماتسبب في وفاتها بحسب صحيفة اليوم التالي ، وألقت الشرطة القبض على المتهمين اللذين كانا مشاركين في الحفل .
الخرطوم ( كوش نيوز )