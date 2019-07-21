ضبط شبكة تزور شهادات بحث ولوحات السيارات بالخرطوم

ضبطت شعبة مباحث شرطة مرور ولاية الخرطوم شبكة من (4) أفراد تعمل على تزوير شهادات البحث ولوحات السيارات، ووضعت يدها على ست سيارات تحمل تراخيص مزورة بالخرطوم.
وقال مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم اللواء الصديق العبيد عبد الله، لـ(المكتب الصحفي للشرطة)، إن المتهمين يقومون بتزوير شهادات البحث ولوحات السيارات المهربة وبيعها للمواطنين باعتبارها مرخصة ومدرجة بنظام المرور.
وناشد العبيد المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند المعاملات المرورية، مضيفاً أن دائرة مرور ولاية الخرطوم تعمل على ضبط كافة حالات الغش والتزوير التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس من خلال إدارة العمليات بمرور الولاية بقيادة العميد شرطة سيف الدين عطا فضل السيد ورئيس شعبة مباحث مرور الولاية النقيب شرطة أمين عمر أحمد.
الخرطوم: محمد أزهري
صحيفة السوداني