بيان من قيادة قوات الدعم السريع
بخصوص الدعوة لمليونية شكر قوات الدعم السريع
*٢٢-يوليو-٢٠١٩*
تعرب قوات الدعم السريع عن تقديرها وامتنانها لكل أبناء الشعب السوداني وتؤكد قوات الدعم السريع أن ماتؤديه من دور تجاه الوطن والمواطن إنما جزء من مسؤولياتها وواجباتها المنوط بها قانونا وهي لا ترى في ذلك منة على جماهير شعبنا وتعتقد قوات الدعم السريع أن التغيير الذي شهدته البلاد وأدى إلى إسقاط النظام السابق الذي جثم على صدر شعبنا ثلاثين عاما يجب أن يفضي إلى دولة المؤسسات وتسود فيه قيم الحرية والعدالة والديمقراطية ويتساوي فيه الناس لذلك وعملا بهذا المبدأ فإن قوات الدعم السريع ستظل تضرب المثل في الإيثار والتضحية وتقدم النموذج في التفاني والإخلاص ولا ترجو من ذلك إلا رفعة الوطن وعزه
كرامته ورضاء الله سبحانه وتعالى وإذ تعرب قوات الدعم السريع عن هذه المعاني فإنها سترد تحيات الشكر والعرفان بمزيد من الجهد والعطاء اللامحدود وتقدر في ذلك دعوات أبناء الوطن الشرفاء للخروج والتعبير عن مشاعرهم لكنها ترجو أن تتوجه كل الجهود لإكمال مسيرة التحول وتوظيف الجهود لإرساء قيم ومبادئ الثورة بعيدا عن التحشيد والاصطفاف وتدعو قوات الدعم السريع أن يصطف كل الشعب السوداني خلف رايات الحرية والديمقراطية لإنجاح تجربتنا الوليدة وخروج البلاد إلى بر السلامه فالجهود الجماعية لكل المنظومة الأمنية والعمل المشترك والالتزام بالجماعه هو الذي قادنا إلى هذه المرحلة المهمة من تاريخ بلادنا لذلك يكون واجب على جميع الشركاء التماسك والتعاضد وان يبقى اي انجاز تحقق في هذه المرحلة هو إنجاز لجميع مكونات قوي الثورة بشقيها المدني والعسكري وان تترافق دون تمييز لإكمال المسيرة فجهود قوات الدعم السريع مهما عظمت تظل جزءآ من جهود كل المنظومة الأمنية وإذا استحقت اي وسام أو شكر فهو استحقاق لكل أبناء الشعب السوداني.
العميد ركن: جمال جمعه ادم
الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع