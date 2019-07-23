تفاصيل جديدة بشأن محاكمة البشير

كشف مصدر مسؤول بهيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير عن تحديد قاضي استئناف لمحاكمة البشير. ورجح المصدر أن تعلن جلسات المحاكمة الأسبوع القادم. وقال المصدر لـ “الأحداث نيوز” إن المحاكمة حدد لها محكمة بوسط الخرطوم بخلاف محكمة الخرطوم شمال التي رفضت تولي الملف لأسباب من بينها الدواعي الأمنية التي تتعلق بموقع المحكمة، وأضاف أن هيئة الدفاع ستعترض على أي موقع لا يتناسب مع القضية وتتمسك بموقع محايد كما أنها سترفض أن يحاكم بقانون الطوارئ لعدم سريان أوامر الطوارئ. وقال المصدر إن هيئة الدفاع ترفض أي قاضٍ ينتمي إلى القضاة الذين سبق وأن نظموا مسيرة ضد البشير، واعتبرهم خصوم ولا ينبغي أن يتولوا مهمة المحاكمة. وكشف المصدر عن طلب تقدمت به هيئة الدفاع لمقابلة البشير قبيل المحاكمة، وقال إن الطلب تأخرت الجهات المعنية في الرد عليه، وانتقد عدم السماح للهيئة حتى الآن بمقابلة البشير، واعتبره حقا أصيلا من شأنه أن يتيح فرص الدفاع عنه، لافتا إلى أن الهيئة تنتظر الرد على الطلب لا سيما وأن موعد المحاكمة قد اقترب.
صحيفة السوداني