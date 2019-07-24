“هندي” ينتحر في بث مباشر على “فيس بوك” بسبب خطبة حبيبته لآخر .. ويترك رسالة صادمة لأسرته !

أقدم شاب هندي على الانتحار في بث مباشر عبر “فيسبوك” بعد أن تركته صديقته وخطبت لرجل آخر.
واعتذر الشاب في رسالة انتحار تركها، لوالديه على ما فعله، كما طلب منهما التبرع بأعضاء جسمه بعد موته.
وأضاف متحدثا عن حبيبته: “أفتقدها ولا أستطيع العيش من دونها.. لا أستطيع تحمل حقيقة أنها سوف تتزوج من شخص آخر، تأثرت بالإجهاد بسبب فقدانها لدرجة أنني فقدت وظيفتي”.
وطلب “سيكارفار” في التسجيل الذي يستغرق 4 دقائق من السلطات عدم محاسبة أحد على موته.
وعثر سكان محليون على جثته داخل معبد ديني في قرية “رايبها” قرب مدينة “أغرة” شمال البلاد، وفق “ديلي ميل”.
صحيفة المرصد