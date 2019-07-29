ارتفاع عدد القتلى لـ(8) واصابة العشرات في تظاهرات بـ”الأبيض”

قررت لجنة أمن ولاية شمال كردفان تعليق الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي لجميع مدارس الولاية بعد ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في مدينة الأبيض إلى 8 قتلى.
وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي ولاية شمال كردفان المكلف رئيس لجنة أمن الولاية اليوم الأثنين أحداثا مؤسفة جرت صباح اليوم الاثنين بمدينة الأبيض.
وتشير (سونا) إلى أن قرار تعليق الدراسة يأتي حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتم التعليق لحين إشعار آخر.
وقال والي شمال كردفان لـ”العربية” لقد شكلنا لجنة لتقصي الحقائق ولا نستطيع الآن تحديد من أطلق النار حيث لم تكن هناك قوات أمنية في منطقة سوق الأبيض حيث قتل المتظاهرون.
وأكد والي شمال كردفان أن الوضع مستتب حاليا في مدينة الأبيض مشيرا إلى أن الاحتجاجات في الأبيض تطورت وأصبحت هناك أعمال شغب وشكلنا لجنة لتقصي الحقائق ولا نستطيع تحديد من أطلق النار على المحتجين.
وكانت لجنة الأطباء المركزية في السودان قد أعلنت على صفحتها على “فيسبوك” أن قتلى تظاهرات مدينة الأبيض وسط السودان ارتفع إلى 5 قتلى.
وترجح مصادر طبية سودانية بحسب العربية نت ارتفاع هذا العدد نسبة للإصابات البالغة والخطيرة وسط المتظاهرين أغلبهم من طلاب الثانويات.
كوش نيوز
1 التعليقات
ودا العوض
2019/07/29 at 7:55 م (UTC 2) رابط التعليق
وألان وبعد ألوف السنوات حضارة حقيقية وتاريخ موثق أكيد في السودان وبعد أن شهدت بلادنا أعظم الرجال قادة وزعماء أنتهينا الي قادة مرتزقة وعسكريون لايعرفون سوي الزي العسكري ومجموعة كبيرة من المرتزقة من كل لون وشكل صحفيون كتاب ومعلقين غير الجنجويد أشكال وسنح غير سودانية مهما تغطت بدعوي حمل الجنسية السودانية جلبهم ألأنقاذ ليسطيروا علي الدولة تماما.
والي كردفات العسكري يقول أنه لا يعرف من قتل هؤلاء الأطفال طلاب المدارس فماذا كان سيفعل لو قتل إبنه مع هؤلاء الشهداء
إنتهي سوداننا اللذي تعرفه وأنشدنا له بأن يقتل أبناءنا وتغتصب بناتنا ولا يحرك أحد ساكنا فإذن هي صراع بقاء للسودان اللذي نريده وقد أثبت شبابنا ونساءنا وأطفالنا أنهم أشجع وأرجل مننا أو سودان حميرتي وميليشيات من كل حدب وصوب تدعمهم مصر والإمارات والسعودية سودان شعبه تعبان عيان جيعان يشحذ كل شيئ منهم مع أن السودان حقيقة وواقعا لا يحتاج لهم إطلاقا إنها حرب وجود وحياة وبقاء بلدنا كل خير فيها وثرواتها نكفي وتغني الشعب كله عن مساعدة الكلاب الحاقدون ولابد من القصاص وهيا الي النضال.
من محمد محجوب وحتي عبود بكل عسكريته ننتهي الي حميرتي ؟ ثم مجلس عسكري لجيش وهميلم يتبق له الا الزي واللبس دون وطنية ولا شهامة إندثر وتفكك بقوة الجنجويد بقيادة حميرتي فنحن فعلا تحت اللإحتلال بواسطة جيش حميرتي والله لن نسكت عليكم يامرتزقة فهذا السلاح بين أيديكم لن ولم يكون ابدا حكرا عليكم أنتم تتحدون شعبا بأكمله بواسطة شعوب الإمارات والسعودية ومصر لقتل شعبنا وتشريدنا وإستغلال مواردنا
وسيكتب التاريخ مجدنا فنحت أصحاب الأرض والوطن وستندمون ياأحقر الشعوب