والي شمال كردفان: عدد قتلى أحداث الابيض خمسة وتم تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق

كشف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله والي ولاية شمال كردفان المكلف أن عدد القتلى في الأحداث التي وقعت يوم الإثنين بمدينة الأبيض يبلغ 5 حالات وفاة منها 3 طلاب مدارس ثانوية و2 من مواطني مدينة الأبيض.
وقال الوالي خلال لقائه التنويري بالإعلاميين ومراسلي الصحف حول الأحداث التي وقعت اليوم إن مسيرة طلاب وطالبات المدارس الثانوية كانت سلمية ومطالبة بتحسين خدمات النقل، ولكنها انحرفت من أهدافها بعد أن تدخل بعض المندسين وسط الطلاب .
ولفت إلى أن التعدي قام به المندسون على فرع بنك الخرطوم من نهب في المعدات والممتلكات بجانب المحاولة للتعدي على البنك الفرنسي فرع الأبيض، وقال إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أنه تم تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق وسيتم تقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة.
وترحم والي ولاية شمال كردفان على الشهداء، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى.
الأبيض 29-7-2019م (سونا)