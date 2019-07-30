أمر قبض في مواجهة تاجر عملة وضامنه في قضية ثلاثة تجار عملة متهمين بالتزييف

أمرت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس بتنفيذ أمر قبض في مواجهة المتهم الأول (تاجر عملة) وضامنه من ضمن (3) تجار عملة متهمين بتزوير عملة ، حيث ضبطت بحوزتهم (10) ورقات فئة الدولار مزيفة ولغياب المتهم الأول وغياب شاهد دفاع المتهم الثاني حدد قاضي المحكمة ” عاطف محمد عبد الله ” جلسة لاحقاً لسماع قضية الدفاع .
وبحسب صحيفة المجهر أن شرطة مباحث فرعية شرق النيل بموجب معلومة توفرت لها عن نشاط المتهمين بتزييف العملة ، وبمراقبة المتهمين تم القبض عليهم ، وأثناء التفتيش عثر بحوزتهم على (10) ورقات فئة (100) دولار مزيفة ، تم القبض على المتهمين ، وعقب الفراغ من التحري دون ضدهم بلاغ تحت المادة (117) من القانون الجنائي المتعلقة بالتزييف .
الخرطوم ( كوش نيوز )