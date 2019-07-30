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جرائم وحوادث

2019/07/30

2019/07/30


أمر قبض في مواجهة تاجر عملة وضامنه في قضية ثلاثة تجار عملة متهمين بالتزييف



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أمرت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس بتنفيذ أمر قبض في مواجهة المتهم الأول (تاجر عملة) وضامنه من ضمن (3) تجار عملة متهمين بتزوير عملة ، حيث ضبطت بحوزتهم (10) ورقات فئة الدولار مزيفة ولغياب المتهم الأول وغياب شاهد دفاع المتهم الثاني حدد قاضي المحكمة ” عاطف محمد عبد الله ” جلسة لاحقاً لسماع قضية الدفاع .

وبحسب صحيفة المجهر أن شرطة مباحث فرعية شرق النيل بموجب معلومة توفرت لها عن نشاط المتهمين بتزييف العملة ، وبمراقبة المتهمين تم القبض عليهم ، وأثناء التفتيش عثر بحوزتهم على (10) ورقات فئة (100) دولار مزيفة ، تم القبض على المتهمين ، وعقب الفراغ من التحري دون ضدهم بلاغ تحت المادة (117) من القانون الجنائي المتعلقة بالتزييف .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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