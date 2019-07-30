(400) محل تجاري خسائر حريق سوق المالحة

كشف المدير التنفيذي لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور ابراهيم اسماعيل نصرالدين ان الحريق الذي اندلع امس الاول بسوق مدينة المالحة الرئيسي قد قضى على (400) محلا تجاريا للملابس والعطور والاجهزة الالكترونية والكهربائية والموبايلات والطاقة الشمسية مشيدة بالمواد المحلية .
واشار الى أن الحريق قد قضى على 70% من السوق الرئيسي بجانب سوق آخر صغير للمحاصيل الغذائية، وأكد أن الخسائر الاولية الناجمة عن الحريق قدرت بمبلغ وقدره (120) مليون جنيه. واوضح نصر الدين في تصريح لـ(سونا) أنه لا توجد اي خسائر في الارواح.
واستعرض الترتيبات التي اتخذتها محليته لتلافي آثار الحريق والمتمثلة في تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية ممثلين من الاجهزة الامنية والادارات الاهلية واعيان المنطقة بغرض الوقوف ميدانيا على احوال المتضررين فضلاً عن معرفة حجم الخسائر الحقيقية لتمليكها للجهات المختصة علاوةً على استقطاب الدعم للمتضررين والعمل على وضع التدابير المستقبلية لتفادي وقوع الحرائق مرة أخرى.
واضاف انه قد تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة عليا تنحصر مهامها في حصر المتضررين بصورة دقيقة ورفعها للجنة العليا.
ولفت نصر الدين إلى أن محليته قد اصدرت قرارين قضيا بموجبهما منع تشييد المحال التجارية والبرندات بالمواد المحلية مع العمل على فتح الشوارع بالاضافة الى تقنين عمل بائعات الشاي والمأكولات والاطعمة، مشددا على ضرورة الرجوع للسطات المحلية في حال فتح اي محل تجاري.
وتشير (سونا) الى ان محلية المالحة تبعد حوالى 245 كلم في الاتجاه الشمال الشرقي من مدينة الفاشر. وقد تعرض سوقها من قبل لحريق مماثل حيث قدرت الخسائر بمبلغ (9) ملايين جنيه.
السودانى