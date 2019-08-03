مصرع شاب طعنته خالته في مشاجرة

تخلصت سيدة من ابن شقيقتها بمنطقة العياط، بعد أن وجهت له طعنات بسكين حاد في الصدر أثناء محاولته التدخل لفضل مشاجرة بينها وبين والدته.
بداية الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من مستشفى العياط بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة بالصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه، انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين من الفحص أن المجني عليه أصيب في مشاجرة عائلية.
على الفور أمر اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الواقعة.
وأظهرت التحريات أنه أثناء قيام المجني عليه بفض مشاجرة بين والدته وخالته لخلافات عائلية بينهما، استلت الخالة سكينا وسددت به طعنة لنجل شقيقتها فسقط غارقا في دمائه، تولي أهالي قرية المتانيا نقل المصاب إلى المستشفي إلا انه فارق الحياة، وفرت المتهمة هاربة.
وبعد تقنين الأوضاع تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
المصري اليوم