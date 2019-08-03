اعتقال والي نهر النيل السابق

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جرائم وحوادث
2019/08/03
2019/08/03
اعتقلت السلطات المختصة، والي نهر النيل السابق من منزله، وقال شقيقه المصباح، إن الطيب تم اعتقاله من قبل السلطات دون إبداء أي أسباب، وأضاف أنه متواجد بمعتقلات الجهاز بموقف شندي القديم بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (كوش نيوز)
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