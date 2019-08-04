إصابة عروس وأقاربها أثناء ذهابهم لـ«الكوافير» استعدادًا لحفل الزفاف

أصيبت فتاة كانت في طريقها لـ«الكوافير» استعدادًا لحفل زفافها، كما أصيب أقاربها المصاحبون لها نتيجة تصادم سيارة ملاكي يستقلونها وأخرى ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي، في نطاق مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إدكو بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي اتجاه الإسكندرية.
وتبين من الانتقال أن السيارة الملاكي كانت تستقلها «عروس» رفقه أقاربها وكانوا في طريقهم إلى محل «الكوافير» بالإسكندرية.
وأسفر الحادث عن إصابة «العروس» وشقيقتها وابنة خالتها وابن خال «العريس» الذي كان يقود السيارة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالحادث.
المصري اليوم