نقل محاكمة البشير إلى رئاسة السلطة القضائية لدواعٍ أمنية

كشفت مصادر مطلعة لـ(السوداني) عن تحويل محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير من محكمة الأراضي بحي الديم إلى قاعة (الإمام علي) برئاسة السلطة القضائية بالخرطوم لدواعٍ أمنية. ويعد نقل محاكمة البشير إلى رئاسة السلطة القضائية أول سابقة في تاريخ القضاء يتم فيها محاكمة شخص داخل رئاسة السلطة القضائية بدلاً عن المحاكم.
وقال المصدر إن القاضي المشرف على محاكمة البشير كان قد أعلن في الجلسة الإجرائية السابقة عن أن جلسات المحاكمة ستنقل إلى قاعة أو محكمة أخرى، لكنه لم يكشف عنها في حينها. وأوضح المصدر أن هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع قد تلقت إخطاراً بنقل جلسات المحاكمة إلى قاعة (الإمام علي) برئاسة السلطة القضائية، بعد تهيئتها جيداً لاستقبال الجلسة القادمة في الـ (17) من الشهر الجاري.
ويواجه البشير تهمة حيازة النقد الأجنبي وعملات محلية تفوق المسموح به من قانون الطوارئ عقب ضبط (7) ملايين يورو داخل خزنه ببيت الضيافة عقب سقوط نظامه في (11) أبريل الماضي.
الخرطوم: محمد أزهري
صحيفة السوداني