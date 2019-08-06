تضرر (5) قرى بسبب مصارف مشروع الجزيرة

أكد المدير العام لوزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة نجم الدين الامين، تأثر عدد من القرى بسبب مصارف مشروع الجزيرة، ولفت في الوقت ذاته الى عدم ورود بلاغات مزعجة نتيجة للامطار الغزيرة التي شهدتها الولاية.
وقال المدير العام للوزارة لـ (الجريدة) أمس،: (لدينا مصارف داخل مشروع الجزيرة اتخذت من قبل مصنع سكر سنار كترع مما يؤدى لانهيارها وتضرر القرى، وأشار لانهيار مصارف (العكرة وود المنسي)، مما تسبب في تضرر حوالي 5 قرى.
وأضاف: (الولاية في حاجة عاجلة لتوفير طلمبات شفط وعربات دفع رباعي، بجانب الناموسيات والمشمعات، وذكر ان قرار تمليك العربات الحكومية اضر بالولاية، وشدد على ضرورة تجاوب وكالة الري مع وزارة التخطيط فيما يخص الاضرار الناجمة عن مصارف مشروع الجزيرة، وتابع (ناس الري ايقاعهم ما سريع).
مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة