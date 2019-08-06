ردود واسعة لاعتداء مواطن على الرئيس السابق داخل سرادق عزاء والدته

استنكر عدد كبير من أطياف المجتمع السوداني والعامة للاسلوب البربري الذي انتهجه مواطن حاول الاعتداء على الرئيس السابق داخل سرادق عزاء والدته “هدية” لعدم مراعاة حرمة الموتى وانتهاز تلك السانحة لافتاً الى ان المجتمع السوداني امتاز بالتسامع لما يقتضيه ديننا الحنيف.
مشيرا الى ان البشير في نهاية المطاف هو امام قانون نتمنى ان يكون عادلاً ومنصفا رغم ان المواطن السوداني قد ذاق الامرين ولكن لا نريد شيء سوى الانصاف وهذا على خلفية الخبر الذي انفردت به صحيفة الدار عندما حضر المتهم الذي يواجه اجراءات بقسم شرطة الشمالي سرادق عزاء والدة الرئيس السابق بمربع “9” بكافوري واهماً انه يريد رفع كفيه للفاتحة واداء واجب العزاء ولكن الحضور فوجئ بانه يريد صفع الرجل وهو يتلقى عزاء والدته.
الخرطوم: (كوش نيوز)
2 التعليقات
sudanee
2019/08/06 at 3:39 م (UTC 2) رابط التعليق
يستاهل البشير؟؟
و دى اقل حاجة تتعمل فية
لو كان فى بلد غير السودان كان ادوة بالخازوق وكانت الجزم تتساقط على راسة
نسيتو خازوق استاذ حلفا و
نسيتو كيف كان بهين كل شعوب العالم– بما فيهم الشعب السودان ؟ وكم مرة كرر تحت جزمتى
فيصل الغالى
2019/08/06 at 7:18 م (UTC 2) رابط التعليق
إن هذا الشخص عديم أخلاق وضمير لأنه لم يحترم تلك المناسبة وهي مناسبة عزاء ، فمهما كان غضبه من الرئيس البشير ما كان له أن يتصرف بهذه الطريقه الكريهة ، إن أخذ القانون باليد والذى إنتشر مؤخراً سيجر السودان وشعبه لمهالك عظيمه ، علينا الإبتعاد من الخصومة الفاجرة والتي لا يقرها قانون أو شرع وإلا فإن الكل سيأخذ القانون بيده وحينها لن نجد وطن إسمه السودان