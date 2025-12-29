الكويت تغلق صيدليات كبرى يمتلكها رجل أعمال مصري مشهور

أصدر وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، قرارا بتاريخ 25 ديسمبر 2025، قضى بإغلاق “صيدلية رويال” المملوكة لرجل الأعمال المصري رفعت حليم، وإلغاء ترخيصها فورا.

وجاء في المادة الأولى من القرار إلغاء الترخيص رقم 3500081 الممنوح لصيدلية رويال، وذلك استنادًا إلى البند العاشر من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 327 لسنة 2025، والذي ينص على إغلاق الصيدليات المخالفة للوائح الصحية والتنظيمية.

أما المادة الثانية من القرار فنصّت على أن: “يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.”

كما وجه وزير الصحة الكويتي كتابًا رسميًّا إلى وزير التجارة خليفة العجيل، طالبًا فيه الإيعاز للجهات المعنية بتنفيذ قرار الإغلاق فورًا.

يعد الدكتور رفعت حليم أحد أبرز رجال الأعمال المصريين في الكويت، وهو مؤسس ورئيس المجموعة الطبية “رويال”، التي تمتلك شبكة واسعة من الصيدليات تُعتبر الأكبر من حيث الانتشار في الكويت.

ويقيم حليم في الكويت منذ 25 عامًا، ويُعرف بنشاطه المجتمعي والتنموي، إذ يشغل منصب راعي لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية المصرية في الكويت.

كما يُعدّ من أبرز الداعمين للمبادرات الخيرية والصحية، أبرزها:

“رويال لحياة أفضل” لمكافحة الإدمان،

ومبادرة “أصلك الطيب” لتنمية قرى الصعيد في مصر.

ويعرف حليم بمساهمته الفاعلة في العمل العام والتنموي، لا سيما في دعم الخدمات الصحية والتعليمية في المناطق الريفية بمصر، إلى جانب دوره البارز في تمثيل الجالية المصرية وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

ويأتي قرار الإغلاق في ظل تشديد السلطات الكويتية على الالتزام بالضوابط الصحية والتنظيمية في قطاع الصيدلة، دون الكشف عن طبيعة المخالفة التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء ضد إحدى أبرز الصيدليات في السوق الكويتي.

المصدر: القاهرة 24