بدء محاكمة رجل متهم بقتل ابنه ضرباً بغرض تأديبه

شرعت محكمة الاسرة والطفل بام درمان برئاسة القاضي ابراهيم حسن الطاهر في محاكمة رجل يواجه تهمة تحت طائلة المادة 130 من القانون الجنائي عندما قام بضرب ابنه البالغ من العمر سبع سنوات بسلك وخنقه مما تسبب الضرب في وفاته.
وقد حددت المحكمة بحسب صحيفة الدار جلسة لسماع المتحري وفتح ملف القضية التي تعود تفاصيلها عندما انهال المتهم ضرباً على ابنه حتى فارق الحياة.
وبعد وقوع الجريمة تم اخطار الشرطة التي باشرت التحري في الواقعة حيث افاد المتهم بانه قام بضربه بغرض تأديبه وحولت الجثة للمشرحة كما تم التحفظ على المتهم واداة الجريمة ووضعت معروضات في البلاغ بواسطة النيابة حول الملف للمحكمة.
الخرطوم: (كوش نيوز)