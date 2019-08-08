فريق متقاعد يواجه تهماً بالتزوير

استمعت محكمة الخرطوم شمال لافادات شاهد دفاع فى ملف ضابط برتبة الفريق معاش ومتهم آخر يواجهان تهماً بتزوير تفويض يخص شركة الشاكي، قاما بموجبه بالحصول على شيك بمبالغ طائلة صادر عن السلطة القضائية لصالح شركة الشاكي التى تعمل كمتعهد لانفاذ اعمال السلطة القضائية بالمحاكم المختلفة.
واوضح الشاهد وهو مدير احدى شركات الامداد ان المتهمين والشاكى تربطهم صلة عمل فقط، حيث يعملون متعهدين وينفذون الاعمال الموكلة اليهم من قبل القضائية، لافتاً الى ان الشركة الشاكية مسجلة باسم مديرها العام ووالدته، ونفى علمه بأن هنالك شراكة مكتوبة بين المتهمين والشاكي، الا انه افاد بأن المتهمين اكدوا انهم شركاء، مضيفاً ان الشيكات دائماً ما تسلم للمدير العام شخصياً، لافتاً الى ان الضابط المتقاعد اكد استلامه للشيك من القضائية.
الصيحة