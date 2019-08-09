قصة الكلب هاتشيكو الذي اعتاد أن ينتظر صاحبه البروفيسور في كلية الزراعة في جامعة طوكيو

كلب اليابان الوفي..
درس في الوفاء والولاء بطله كلب شهير،
كُتِبَ عنه كتاب عظيم،وأُنتج فيلم عالمي شهير يجسد قصته،
هو الكلب هاتشيكو الذي اعتاد أن ينتظر صاحبه البروفيسور في كلية الزراعة في جامعة طوكيو يوميا أثناء حياته للقاءه بعد عودته من عمله بالجامعة أمام باب محطة قطارات شيبويا،.
وذات ربيع في مايو ١٩٢٥ لم يعد البروفيسور في موعده المعتاد إلى المحطة بسبب نزيف دماغي أودى بحياته،
بيد أن هاتشيكو لم يتخل عن عادته وظل ينتظر صاحبه في نفس المكان والتوقيت لمدة عشر سنوات متواصلة ذاع صيته فيها حتى رحيله هو الآخر وغدى رمزا للوفاء في اليابان وتم تحنيط جثته وحفظها في متحف للعلوم،
وقد صُنع له تمثالا في مكان انتظاره بالمحطة وبات مزارا رئيسيا في العاصمة اليابانية ومضربا للمثل في هذه الصفة التي يتميز بها الكثير من الكلاب وعموما الشتيمة عيب بس ياريت اللي يحب يشتم بني آدم يبحث عن حاجة غير كلمة كلب لأنه لا ذنب للكلب في استكلاب البعض للبعض الآخر.
عن نفسي سعدت بزيارة المكان في مستهل زيارتي لليابان.
رفيدة ياسين
فيسبوك