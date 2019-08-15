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2019/08/15

2019/08/15


مشهد يوضح عظمة الدعم السريع الذي يلامس أوجاع الناس ومعاشهم



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في اللحظة التي يتجول فيها وفد قوى الحرية والتغيير الدكتور ناجي اﻷصم وركبه الميمون في (طقات المؤاني ) ويظهر السيد أمجد وهو يأخذ (السيلفي ) من البحر و”السقالة”!!

-وفي “نفس “اليوم يوم عرفه أشاهد عربة (تاتشر ) تحمل أعداد من خراف اﻷضاحي وهي تستهدف (المتعففين ) والفقراء الذين ﻻ يسألون الناس !!

-عربة الدعم السريع (تاتشر ) ينزل عدد من أفراد قوات الدعم السريع وجمييع أهالي الحي يستغربوا والتاتشر “كبس”!!

-وفي مخيلتهم “التاتشر “وتلك الحملة “البغيضة “على حميدتي وقواته!!

-حميدتي الذي يحاول بعض الناس ل “حرقه” لشئ في نفس يعقوب!!

-والتاتشر “كبس” كبسا. .كبسا. ..لكن “كبس” بخراف اﻷضاحي!!

سادتي:

– والذهول يعتصر الجميع ينزل رجال الدعم السريع ويسألوا عن أوﻻد المرحوم النجار “ع…”!!

-المرحوم “ع” النجار إنتقل للرفيق اﻷعلى بعد صراع مع المرض وترك خلفه أطفال زغب و”أربعة” بنات في سن “التمدرس” وما أدراك ما “الدراسة”!!

-بنات ﻻ وجيع لهم سواء أم “ربة منزل” تعوس “الكسره” من أجل لقيمات يقمن ظهرهن!!

-الدعم السريع يسأل عن المعلم “م” العفيف الذي تحسبه من التعفف من اﻷغنياء!!

-معلم يعول” أسرتين ” وﻻ يجد سبيل للوصول لﻹضحية!!

-يسألوا عن منزل “مدير مدرسة “ﻻحول وﻻ قوة له يملك رهط من اﻷطفال وﻻ يملك ثمن اﻷضحية!!

-مدير مدرسة يسكن في منزل من (خشب وزنك ) أطفاله الزغب يحلموا بخروف يصنع الضحكه مع رفقاء الصبا!!

سادتي :

-تاتشر الدعم السريع يوزع ببورتسودان خراف اﻷضاحي لﻹسر المتعففه!!

-التدخلات اﻹجتماعية التي قامت بها قوات الدعم السريع لصناعة الفرحة لجبر الخواطر وتلمس اﻷوجاع عجزت جهات كثيرة عن القيام بها.

-نعم كبس تاتشر الدعم السريع …كبسا كبسا!!

-ولكن كبس “بكبش ” لﻹسر المتعففه (سرا” ) ﻻ عﻻنيه!!

-خفية” وبعيدا عن أعين الكاميرات وحفاظ على خصوصية اﻷسر يوزع ثﻻثة افراد الخراف وينصرفوا بكل هدوء!!

-دموع الفرح ودعوات المتعففين تﻻحق حميدتي وقواته.

سادتي :

-اﻷقدار والصدفه جعلتني أكون شاهد ملك على توزيع الخراف لﻹسر المتعففه!!

-مشهد يوضح عظمة الدعم السريع الذي يﻻمس أوجاع الناس ومعاشهم .

– وﻹن الدعم السريع من الهامش عرف حوجة اﻷقاليم و(الجمرة تحرق الواطيها )!!

سادتي:

-من كان (يعبد) قحت فإن قحت قد ماتت!!

-ماتت بتقديمها نموذج (سيئ ) لمدينة بورتسودان!!

-زيارة اﻷصم وركبه الميمون لمدينة بورتسودان وضحت غطرسة ” المركز” وعقلية اﻹستعﻻء !!

-زيارة لم يحالفها الحظ في التوقيت الزماني والتوقيت المكاني!!

سادتي:

-ومن كان( يكره )الدعم السريع بسبب الحمﻻت البغيضة على أفراده والتشويه المتعمد فإن الدعم السريع (فرض )نفسه باﻹنصهار بالمجتمع!!

-أفلح حميدتي القادم من غرب السودان بمﻻمسة أوجاع الهامش.

سادتي:

-دعونا نخرج من عباية (التنظير ) واﻹستعﻻء ونعترف بإن الهامش ﻻ يحس به إﻹ أبناء الهامش!!

-قبعات التقدير والثناء لقوات الدعم السريع والنموذج اﻹنساني في توزيع خراف اﻷضاحي بعيدا عن أعين الكاميرات واﻹعﻻم.

-مﻻمسة أوجاع الناس وأنينهم هي ثقافة تراكمية بين (الغبش ) واﻹنسان إبن بيئة وحميدتي إبن الهامش!!

-والله إن القلب ليحزن والدمع لينزل للاقﻻم التي تشوه الدعم السريع بسبب النظرة الضيقة.

وبالحق نتواصى

مرتضى كرار

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1 التعليقات

      1. 1
        ahmed e

        2019/08/15 at 4:05 ص (UTC 2) رابط التعليق

        مقال رخيص جدا
        هل وظيفة الدعم السريع تفقد المساكين؟

        بعد قتلهم الناس صياما و رميهم في البحر …..هل من متعاطق مع الدعم السريع؟

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