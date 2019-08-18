البحرية الليبية .. إنقاذ 278 مهاجراً سرياً خلال عيد الأضحى

أعلنت البحرية الليبية، يوم السبت، عن تمكنها من إنقاذ 278 مهاجراً سرياً من عرض البحر في أربع عمليات إنقاذ جرت خلال عيد الأضحى.
وفي بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قالت البحرية الليبية التابعة لحكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دولياً: “دوريات القطاعات الثلاثة لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط وطرابلس والغربي) تمكنت الثلاثاء (ثالث أيام العيد) من إنقاذ 4 قوارب مطاطية”.
وبحسب البيان “كان على متن تلك القوارب 278 مهاجراً، بينما جرت عملية الإنقاذ شمالي غرب وشمالي شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة”.
وأوضح البيان أنّ المهاجرين من السودان ومصر وتشاد والنيجر وبنين.
وهناك حالة وفاة واحدة بين المهاجرين، من دون توضيح ظروف الوفاة أو سببها.
وتعدّ ليبيا مركزاً للمهاجرين الذين يحاول الكثير منهم الوصول إلى أوروبا في سفن غير صالحة للإبحار.
(وكالة الأناضول)