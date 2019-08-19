ضبط 25 متهما من أطراف مشاجرة بين عائلتين

تمكنت قوات الأمن، من ضبط مرتكبى واقعة مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية بين أفراد عائلتين بقرية جرزا بمركز شرطة العياط لخلافات الجيرة، والناتج عنها وفاة إثنين، إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة.
وأسفرت الجهود عن تحديد أفراد العائلتين المشاركين فى الواقعة (23 متهما من “الطرف الأول”)، (8 متهمين من “الطرف الثانى”).
وعقب تقنين الإجراءت، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة وقطاع الأمن المركزى تم استهدافهم بحملة مُكبرة، أسفرت عن ضبط 25 متهما من أفراد العائلتين، وبحوزتهم 4 بنادق آلية وكمية من الطلقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.
صحييفة اليوم السابع