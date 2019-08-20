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جرائم وحوادث

2019/08/20

2019/08/20


ارتكاب جريمة قتل “معلم ” على طريق عام .. لسبب تافه !


جريمة - قتل - اصابة

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لقي معلم بـ “تعليم عسير” مصرعه أمس ، وذلك بعد تلقيه عدة طعنات في الرقبة بمدينة سلطان بأبها .

انتهى حادث مروري بسيط، مساء أمس، بفاجعة كبيرة راح ضحيتها أحد أطراف الحادث، وهو معلم بـ “تعليم عسير”.

وتفصيلاً؛ ذكرت مصادر بحسب “سبق”، أنه قد وقع حادث مروري بسيط، مساء أمس ، بمدينة سلطان بأبها كان عبارة عن تلفيات بسيطة لا تُذكر، مؤكدةً أنه في أثناء إنهاء إجراءات الحادث قام أحد أطراف الحادث بطعن الطرف الآخر “في العقد الخامس” طعنات عدة في الرقبة أدّت إلى وفاته.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني بعد فراره من مسرح الجريمة.

صحيفة المرصد

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