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جرائم وحوادث

2019/08/20

2019/08/20


القبض على سائق ركشة ينشط في الاتجار بالحشيش



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قدمت شرطة المكافحة شابين للمحاكمة أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، على خلفية ضبطهما بمنطقة أم دوم بشرق النيل، وبحوزتهما (6) قطع حشيش مختلفة الأحجام ومبلغ (500) جنيه تخص المتهم الأول، وآلة تقطيع داخل ركشة تحت مقعد السائق، وقد أقر المتهم الأول لدى التحري بأن المعروضات المضبوطة البنقو يخصهما سوياً وشارك بشرائه مع المتهم الثاني ودفع مبلغ (600) جنيه وقاما بإحضاره بغرض التعاطي، نافياً عمله بترويج وبيع المخدرات، كما أكد المتهمان أقوالهما أمام المحكمة، وعليه تم تحديد جلسة لمواصلة النظر في القضية، بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (كوش نيوز)

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