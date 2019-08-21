121 بلاغاً ضد كبار قادة النظام البائد

كشف عضو منظمة “زيرو فساد”، المثنى أبوحامد عيسى، يوم الثلاثاء، عن فتح 121 بلاغاً ضد رموز وشخصيات نافذة في النظام السابق لدى نيابة الثراء الحرام ونيابة مكافحة الفساد, مشيراً إلى أن المنظمة تضم عدداً من الناشطين الحقوقيين والقانونيين والإعلاميين.
وقال المثنى في مؤتمر صحفي، إن المنظمة تبنت ملاحقة قضايا الفساد التي ارتكتبت في عهد النظام السابق واسترداد الأموال المنهوبة داخل وخارج البلاد بالطرق القانونية.
وأشار إلى أن المنظمة تهدف إلى نشر الوعي العام وسط المجتمع لاسترداد الحقوق عن طريق الورش والندوات إلى جانب قنوات الاتصال بينها والجمهور فيما يتصل بتلقي المعلومات التي تتصل بقضايا الفساد .
في السياق، طالب رئيس منظمة الشفافية السودانية، الطيب مختار، السلطات المختصة بالبلاد بضرورة إعادة ترتيب أوضاع شركات الاتصالات.
وأشار إلى بحسب شبكة الشروق أن معظم الفساد ينحصر في الصناعات الاستخراجية ووزارة المالية والأجهزة الأمنية والأراضي والصحة، بجانب الاستثمار في القطاع الزراعي للأراضي الممنوحة لفترات طويلة .
الخرطوم(كوش نيوز)