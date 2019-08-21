الفساد تستدعي مسؤول سابق ببنك السودان المركزي

أمرت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام باعلان مدير الادارة القانونية ببنك السودان المركزي سابقاً, ووجهت باعلانه عبر الجامعة التي يعمل بها محاضراً, وذلك للادلاء باقواله كشاهد دفاع عن رجل اعمال يواجه الاتهام بالاستيلاء على اموال خصصها بنك السودان لاستيراد الادوية البشرية, مستقطعة من حصائل الصادر.
يذكر ان لجنة التحري في حصائل الصادر لاستيراد الادوية القت القبض على المتهم وهو مالك لشركتين بتهمة تحويله مبالغ من حساب الدواء واستخدامها لغير ما خصصت, وبحسب صحيفة آخر لحظة وجهت له المحكمة الاتهام بمخالفة قانون النقد الاجنبي وتخريب الاقتصاد الوطني.
الخرطوم: (كوش نيوز)