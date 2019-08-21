استئناف محاكمة ثلاثة متهمين بقتل صاحب مغلق طعناً بالسكين

تستأنف محكمة جنايات أمبدة برئاسة القاضي أبو بكر المهاب جلسات محاكمة ثلاثة متهمين بقتل صاحب مغلق طعناً بالسكين داخل مغلقه بام بدة, وكانت المحكمة قد أستمعت إلى المتحري والمبلغ وبعض شهود الاتهام وحددت جلسة أخرى لمواصلة سماع قضية الاتهام.
وتعود تفاصيل القضية حسب الاتهام إلى أن والد المجني عليه وجد ابنه مقتولاً داخل مغلقه بام بدة غرب ام درمان و قام بإخطار الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث وتحريزه ورفع البصمات و إرسالها إلى المعامل الجنائية وتم تحويل الجثة إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.
و بحسب صحيفة الدار باشرت الشرطة تحرياتها والقت القبض على ثلاثة متهمين وأخضعتهم إلى التحريات بموجب المادة 21/130 من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك في القتل العمد.
كوش نيوز