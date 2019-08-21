تجديد حبس مدير الأقطان والنيابة تشترط كفالة (168) مليون دولار

وجهت نيابة مكافحة الفساد بتجديد حبس مدير شركة السودان للأقطان ” محي الدين محمد علي ” المحبوس على ذمة جملة مخالفات مالية وقضايا فساد مالي بالشركة لمدة أسبوع آخر بعد إنتهاء مدة حبسه وعجزه عن سداد قيمة الكفالة المالية التي قدرت بمبلغ (168) مليون دولار .
وقال مصدر مطلع أمس ، إن كل المحاولات التي جرت وإجتماعات مسؤولين بمجلس إدارة الشركة للإفراج عن الرجل باءت بالفشل ، موضحاً أن الدفاع كان قد تقدم بطلب للإفراج عن المتهم بضمانة عادية ورفضت النيابة الطلب وإستأنف الطلب قبيل عطلة عيد الأضحى .
وبحسب صحيفة المجهر ، كان المراجع العام بالإنابة ” محمد الحافظ نصر ” قد ذكر في تقريره السنوي للعام 2014م عن الأداء المالي للشركة ( إن شركة السودان للأقطان تكبدت خسائر بلغت 227 مليون جنيه أدت إلى تآكل رأس المال بنسبة 13% مما يهدد إستمرارية الشركة مالم تتخذ التدابير والمعالجة ) .
كوش نيوز