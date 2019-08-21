انهيار أكثرمن13 ألف منزل و103مدرسة بالنيل الأبيض

كشف اللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض المكلف أن عدد المنازل التي انهارت بالولاية جراء السيول والأمطار التي شهدتها عدد من المحليات بلغ ثلاثة عشر ألف ومائتين وسبعين منزلا منها 10517منزلا انهيار كلي و2780 انهيار جزئي،
فيما بلغ عدد المدارس التي تأثرت بهذه السيول والأمطار 103مدرسة منها 66 مدرسة أساس و37 مدرسة ثانوية بمحليات أم رمتة و السلام والدويم الجبلين وتندلتي. وأبان والي ولاية النيل الأبيض المكلف أن حجم الأضرار والخسائر تفوق امكانيات الولاية،
مشيرا لاستمرار عمليات الجسر الجوي لدعم المتأثرين بهذه المناطق المتأثرة. وأضاف أن لجنة حصر المتضررين ستواصل عملها في حصر كافة المناطق المنكوبة بغية رفع تقاريرها للمركز لتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
ووجه حيدر نداء لمنظمات العون الإنساني والخيرين من أبناء السودان والحكومة المركزية لتقديم الدعم العاجل للمنكوبين بمحليات الولاية المختلفة.
السوداني