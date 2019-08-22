بلاغات من (6) تجار خسروا شيكات بقيمة (31) مليار جنيه

قيد (6) من كبار التجار بلاغات جنائية فى مواجهة تاجر عقب استيلائه على شيكات بقيمة (31) مليار جنيه تخص التجار الشاكين، فيما قامت مجموعات اخرى من التجار المتضررين بتدوين بلاغات فى مواجهة ذات التاجر المتهم الذى اختفى فى ظروف غامضة، وكشفت المصادر ان بلاغات باقسام متعددة قيدت فى مواجهة التاجر المختفى، ونقلت مصادر ان التاجر المتهم يتعامل مع شركات الاسمنت والسيخ والزوى، ويقوم باستلام شيكات من التجار المتضررين نظير تسليمهم مبالغ نقدية سائلة مقابل فوائد ربحية يحددها هو حسب مبلغ الشيك.
واضافت المصادر ان المتهم وشخص آخر استوليا على مبالغ الشيكات قبل ان يختفى المتهم الاساسي. وفى ذات السياق عثرت السلطات على نحو (30) شيكاً بقيمة (8) مليارات اثناء تفتيش منزل المختفى، فيما مازال التجار يبحثون عن المتهم عقب هروبه بشيكات تبلغ قيمتها (31) مليار جنيه.
الخرطوم: هاجر سليمان
صحيفة الإنتباهة