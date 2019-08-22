تدوين (54) بلاغاً في مواجهة متهمين بانتحال صفة “الدعم السريع”

كشفت قوات الدعم السريع عن فتح (54) بلاغاً في مواجهة أشخاص قاموا بانتحال صفتها، مشيراً إلى أن البلاغات تتفاوت ما بين انتحال شخصية وتزوير المستندات والابتزاز.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة آدم لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إنه تمت محاكمة عدد كبير من المتهمين بأحكام مختلفة تتراوح ما بين السجن ستة أشهر إلى سنة والغرامة ما بين (10-100) ألف جنيه، مشيراً إلى أن بقية البلاغات يجري فيها التحري أو في جلسات الاستماع، كاشفاً عن وجود بلاغات مماثلة بالولايات المختلفة يجري حصرها.
وجدد آدم حرص قوات الدعم السريع على تحقيق أعلى درجات الانضباط والالتزام بالقانون.
صحيفة السوداني