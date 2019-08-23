حمدوك.. هل كان من الاولى ان تكون اولى زياراتك لمنكوبي السيول والامطار واسر الشهداء ام لزعيم حزب الامة؟

حمدوك امبارح شكرناك لمن فترنا ومن الليلة حنقبل عليك وخلي بالك انت تحت مراقبة الشعب والثوار البنوموا بعيون مفتوحة 🤣
امس انت اديت اليمين الدستورية رئيسا لوزراء السودان يعني من اليوم انت مكلفا من الشعب وزمنك اثناء ساعات الدوام الرسمية يجب ان يكون للشعب والقضايا الوطنية الملحة التي لا تحتمل التاجيل وفقط وليس للمجاملات الاجتماعية والزيارات المنزلية لرموز سياسية سابقة لم يعد لها مساحة في السودان الجديد. وحتى ولو كان الغرض سياسي او تشاوري فلبس مكانه المنازل والبيوتات الطائفية لان هذا ضد الثورة وروحها المدنية.
وهل كان من الاولى والاجدى والانفع ان تكون اولى زياراتك لمتكوبي السيول والامطار واسر الشهداء ام لزعيم حزب الامة؟ وهل لا يوجد تناقض بين رفضك السابق لتذكرة السفر للسودان لانك لم تكن قد اديت بعد اليمين الدستورية وبين استخدامك اليوم لموارد الدولة والشعب من وقت وسيارة ووقود وسائق وحرس امني لزيارة منزلية؟
العاوزك فيما يختص بالشان السياسي والعام يعمل مواعيد ويجيك في مكتبك. اما علاقاتك الشخصية فلا شان لنا بها. ونحن نثق في مهنيتك ونزاهتك العالية وشكرا.
الديمقراطية دي حلوه حلاه🤣
ندى أمين