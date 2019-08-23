مصرع شابين غرقاً أثناء اصطيادهما أسماك بخور أبوعنجة

لقى شخصان في العقد الثاني من العمر مصرعهما غرقاً داخل النيل بمنطقة خور أبو عنجة بأم درمان وتشير وقائع البلاغ إلى أن المتوفيين ذهبا من أجل اصطياد الأسماك باستخدام قطعة قماش عبارة عن (طرحة) لانتشال الأسماك وأثناء ذلك اختل توازنهما ليقعا سوياً داخل حفرة في النيل ومصرعهما في الحال.
عليه بحسب صحيفة الدار، تم الاتصال بشرطة الدفاع المجدني وحدة الإنقاذ النهري التي عملت على انتشال الجثتين من النيل ونقلهما للمشرحة كما دون بلاغ تحت المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة بقسم الشرطة دائرة الاختصاص.
كوش نيوز