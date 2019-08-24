تورط المخلوع في 5 قضايا فساد جديدة

تشرع منظمة (زيرو فساد) خلال الأسبوع الجاري في فتح بلاغات حول ملف فساد بيع النقل النهري وعن بيع بواخر حكومية سودانية كخردة وهي لاتزال تعمل، في ذات الأثناء التي أقرت فيها بأنها تمتلك ملفات فساد عديدة من بينها ملفات تخص الرئيس المخلوع وأسرته ومقربين منه.
في غضون ذلك أكدت المنظمة أن التحريات أثبتت تورط المخلوع في 5 قضايا فساد بشكل مباشر بتوجيهات او بتوقيعات. وجزم القيادي في المنظمة المثنى ابوعيسي في حوار مع (الانتباهة) -ينشر بالداخل -بتعرض المنظمة لضغوطات ووساطات من نافذين بالنظام المباد لسحب ملفات فساد تخصهم.
وأشار الى امتلاكهم ملفات عديدة من بينها ملفات بيع الفلل الرئاسية واستيراد بصات الوالي وبيع منزل السودان في لندن والقاهرة. وفي سياق متصل أشار المثنى الى أن المنظمة ستعمل على إنشاء متحف ثابت واآخر متحرك بصور المجرمين والفاسدين وبيانات جرائمهم لفضح جرائمهم حتى يكونوا عظة وعبرة للآخرين.
الخرطوم : هبة عبيد
صحيفة الإنتباهة