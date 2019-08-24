“الدعم السريع” بنيالا تضبط وقوداً مُهرّباً في طريق أم دافوق

كَشَفَ المستشار القانوني لقوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور المقدم فايز الجيلي، عن ضبط عربة مُحمّلة بكميات من الوقود في منطقة بلبل بمحلية السلام في طريقها إلى المناطق الغربية للولاية.
وأوضح الجيلي في تصريحٍ أمس، أنّ قُوة من استخبارات “الدعم السريع”، رَصَدَت عربة أُخرى تَحمل كِميات من الوقود تَمكّن سائقها من الهُرُوب بعد عُبُوره وادي بلبل، وقال إنّ قُوّاته سلّمت الكمية المضبوطة والمُتّهمين لشرطة نيالا وسط، وفتح بلاغ بالقيد (٤٧) تحت المادة (٣) طوارئ بقسم شرطة نيالا وسط في مُواجهتهم، وأكد أنّ “الدعم السريع” سَتظل العَين السَّاهرة مع الأجهزة الأمنية الأخرى لحماية الاقتصاد وحَسم كل من يتلاعب بقُوت المُواطن.
الصيحة