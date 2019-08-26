أوامر قبض لأجنبية متهمة بالاتجار بالبشر

أمرت محكمة الخرطوم شمال امس بالقبض على المتهمة الاولى اجنبية من جنسية افريقية وضامنها لعدم مثولهما امامها، وذلك في جلسة محاكمتها ضمن شبكة تتألف من (11) متهماً بينهم (8) سيدات، يواجهون تهماً بالاتجار بالبشر في طفل حديث الولادة. وعزت المحكمة القبض على المتهمة الاولى وضامنها لغيابهما المتكرر عن جلسات المحاكمة دون اسباب مبررة وبالرغم من اعلانها، فيما حددت المحكمة جلسة قادمة في سبتمبر القادم لسماع قضية الاتهام، وفي ذات السياق مثل امام المحكمة المتحري مساعد شرطة بالتحقيقات الجنائية ابراهيم حسن، بجانب بقية المتهمين باستنثاء الاولى. الجدير بالذكر ان السلطات القت القبض على المتهمين واحداً تلو الآخر إبان ورود معلومات للسلطات تفيد بوجود طفل حديث الولادة بحوزة إحدى السيدات المتهمات في البلاغ تقطن في احد احياء ام درمان، وبموجب ذلك شرعت السلطات في التحري والتحقيق في الواقعة وتحريك اجراءات جنائية ضد جميع المتهمين وتقديمهم للمحاكمة على ذمة القضية، فيما قطعت المحكمة جلسة اخرى مطلع الشهر القادم لسماع اقوال المتحري في الدعوى الجنائية.
الخرطوم: رقية يونس
صحيفة الإنتباهة