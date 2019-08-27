وباء مجهول يقضي على مواليد قطعان الماشية بالقضارف

نفقت مواليد قطعان الماشية بعدد من محليات القضارف لأسباب مجهولة وقد تفشت الظاهرة. وقال عدد من مربي الماشية والتجار إن ظاهرة النفوق تفشت خلال العامين الماضيين وتجاهل المركز والولاية الوباء المجهول, ووفقاً للمتابعات فإن نسبة النفوق بلغت 90%. وبالمقابل أقر مدير إدارة الثروة الحيوانية بالولاية معاوية عبد القادر بتلقي بلاغات متعددة عن حالات النفوق من أصحاب القطيع ومربي الماشية, ونبه إلى أخذ عينات للفحص المعملي والتقصي, وقال: (التدخل الأولي أظهر نتائج مختلفة وعدم استجابة للعلاج، مما دفع لتكوين لجنة لأخذ عينات والكشف لكل القطيع).
القضارف: عمار الضو
صحيفة الإنتباهة