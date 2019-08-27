“ولاء” تطلب الخلع: “جوزي بيرجع البيت وهدومه مقطعة”

رفعت “ولاء م.” دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: “زوجي كل ما يخرج بيرجع بملابسه مقطعة”.
وبحسب أوراق القضية، تقول “ولاء” 29 سنة، موظفة إدارية في مدرسة: “تزوجت منذ عام من محمد 33 سنة، مدرس، زواجًا تقليديًّا، لكوننا زملاء في العمل، وظروف زوجي المادية بسيطة وأساعده براتبي في مصاريف المنزل، واتفقنا على تأجيل الإنجاب لحين سداد مصروفات الزواج”.
تابعت الزوجة: “في أول مشوار لزوجي عقب الزواج خرج بجاكت جديد وعاد بدونه، وعندما سألته عنه أخبرني أني أعطاه لأخيه ليذهب به إلى الجامعة، وبعد ذلك قال هتحرج آخده منه تاني”.
أضافت “ولاء”: “في يوم بعد عودة زوجي من زيارة أسرته، أخذت ملابسه لأغسلها، وفوجئت أن ملابسه مقطعة، وعندما سألته عن السبب قال بدلت مع أخويا لأنه يذهب للجامعة وظروفه المادية صعبة، وحدثت بيننا مشادة كلامية وقلت له أنت عريس، تلبس جديد، وتكرر نفس الموقف مرة أخرى، وأصبحت كامل ملابسه مقطعة”.
استكملت الزوجة: “زوجي أثناء وجوده في العمل تظهر ملابسه مقطعة أسفل القميص، فاضطررت أن اشتري له ملابس جديدة، وطلبت منه عدم إعطائها لأخيه وإلا ستكون نهاية حياتنا الزوجية”.
وأشارت “ولاء”: “زوجي لم يحترم كلامي وعاد أيضًا بملابسه مقطعة وقميص قديم، تشاجرت معه وتركت المنزل، ولجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 111 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل فيها”.
مصراوي