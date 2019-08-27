ضبط متهم تخصص في تخدير المغتربين والاستيلاء على ممتلكاتهم

حاصرت شرطة ولاية الجزيرة ظاهرة اجرامية جديدة، وتمكنت مباحث الولاية من القبض على مجرم تخصص في تصيد ضحاياه من المغتربين واصحاب الاموال، ويقوم بالجلوس الى جوارهم في البصات السفرية، ومن ثم يقدم لهم مشروبات بداخلها مواد مخدرة، وبمجرد تناولها يخلد الضحية للنوم تحت تأثير التخدير، ومن ثم يقوم المتهم بسرقة ممتلكاته والفرار قبل ان يستيقظ الضحية. وكشفت مصادر لـ (الإنتباهة) انه وبتاريخ (7) اغسطس الجاري وفي حوالى الثانية ظهراً، تقدم احد المواطنين ببلاغ لدى قسم شرطة دائرة الاختصاص افاد فيه بأن مجهولاً تمكن من تخديره بعد ان قدم له مشروب بيبسي كولا يحتوي على اقراص مخدرة، وانه حينما استيقظ اكتشف انه تعرض لسرقة حقيبة كان يحملها بداخلها مبلغ (6500) دولار أمريكي، بجانب مبلغ (1500) ريال سعودي وكان بداخلها (3) غوايش ذهب زنة (43) جراماً، وايضاً كان بداخلها (3) هواتف جلكسي حديثة بجانب بعض الملبوسات، لافتاً الى ان قيمة المسروقات تبلغ نحو (750) الف جنيه، وافاد الشاكي بأنه يعمل بالسعودية وانه حضر في اجازة للبلاد، وانه بينما كان في طريقه من الخرطوم الى الجزيرة جلس بجواره شخص مجهول وتجاذب معه اطراف الحديث وكان لطيفاً، وبعدها قدم له مشروباً، وبمجرد تناوله فقد الوعي.
وفور البلاغ قامت شرطة القسم باحالة ملف القضية للادارة العامة لمباحث ولاية الجزيرة، وامر مديرها المقدم الحسن سعد بتشكيل فريق للبحث والتحري بقيادة النقيب علي صديق واشرافه، وبمتابعة لصيقة من مدير شرطة الولاية اللواء علي محمد عثمان، وتحرك الفريق وبذل جهداً مقدراً لفك طلاسم القضية، وبالبحث والتحري اوقفت عناصر المباحث شخصاً عن طريق الاشتباه، بينما كان يحمل هاتفاً (جلكسي) حديثاً، وتمت مراجعة الرقم السري للهاتف واتضح انه يطابق الرقم السري لاحد الهواتف المسروقة من الشاكي، وبالتحري مع الشخص وتضييق الخناق عليه اكد انه قام بشراء الهاتف من السوق، وارشد على تاجر موبايلات لديه طبلية في السوق، وتمكنت الشرطة من القبض على صاحب الطبلية، وبالتحري معه افاد بأنه قام بشراء الهاتف من شخص لا يعرفه كان عابراً بالسوق وعرض الهاتف للبيع وقام هو بشرائه، ولكنه ادلى باوصاف الشخص الذي باع له الهاتف. وقامت المباحث بالرجوع لسجلات معتادي الاجرام ومطابقة الاوصاف التي ادلى بها تاجر الموبايلات باوصاف معتادي الاجرام، فاتضح ان الاوصاف تطابق معتاد اجرام ارتكب حادثة مماثلة قبل عدة سنوات.
وبالتحري اتضح ان ذلك المتهم يقيم بام درمان، الا ان قوات المباحث قامت بتمشيط واسع للاسواق بولاية الجزيرة، حيث تمكنت من ضبطه بالسوق العام اثناء تجواله. وبتفتيشه عثرت الشرطة على مبلغ (1500) ريال سعودي، وبالتحري معه اقر بارتكابه الجريمة، وافاد بانه قام ببيع المبالغ بالدولارت البالغة (6500) دولار لتاجر عملات معروف بالولاية، وارشد على موقعه، وعلى الفور القت الشرطة القبض على التاجر المعروف، وبالتحري معه افاد بأنه قام بشراء المبلغ المذكور من المتهم، وقام ببيعه لتاجر آخر يجري البحث عنه، وتمكنت قوة المباحث من استرداد بقية المسروقات، ودون بلاغ في مواجهة المتهم وسيتم تقديمه للمحاكمة. الجدير بالذكر ان المتهم ارتكب عدة جرائم مماثلة بعدد من الولايات آخرها بلاغ بولاية النيل الابيض، وناشدت الشرطة المواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر. وفي ذات السياق اشاد المواطنون بالجهد الذي بذلته عناصر مباحث شرطة ولاية الجزيرة.
الخرطوم: هاجر سليمان
صحيفة الإنتباهة