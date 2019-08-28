نظامي يتفاجأ بلصوص داخل منزله بعد سرقتهم أمواله وسلاحه

تفاجأ نظامي بلصوص يخرجون من داخل غرفة منزله بعد سرقتهم لمبالغ مالية وبندقية كلاشنكوف, ليقوم بمطاردتهم لاسترداد مسروقاته ليقوموا بتهديده بذات السلاح وإجباره على التراجع ليفسح لهم الطريق للهرب.
وكشف الرجل في بلاغ تقدم به لشرطة التكامل بحسب ما جاء بصحيفة الأهرام اليوم, بأنه وأثناء نومه داخل غرفة بمنزله بضاحية عد بابكر استيقظ على أصوات حركة لينهض من فراشه وخرج من الغرفة ليتفاجأ بلصوص يخرجون من إحدى الغرف ونهبوا كلاشنكوف وخزنة بها “30” عيار ناري بالإضافة إلى مبلغ “88” ألف جنيه.
وأضاف الشاكي بأنه قام بمطاردتهم فقاموا بتهديده بالسلاح الذي كان بحوزتهم مما دفعه للعودة وتركهم يهربون, اتخذت الشرطة غجراءاتها حول الحادث وتدوين بلاغ بالاشتراك في الإرهاب والنهب في مواجهة المتهمين.
كوش نيوز