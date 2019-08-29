تأجيل الدراسة بولاية سودانية لأسبابٍ أمنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية البحر الأحمر قرارًا قضى بتأجيل استئناف الدراسة بجميع المراحل التعليمية المختلفة حتى الخامس عشر من سبتمبر القادم بدلاً عن الأول منه، ولذلك لأسباب أمنية.
وقال مدير التخطيط التربوي بالوزارة عمر أدروب في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ قرار التأجيل جاء لأسبابٍ أمنية بسبب الأحداث التي تشهدها الولاية.
وكانت مدينة بورتسودان شرق السودان، شهدت مؤخرًا اضطراباتٍ عرقية بين قبيلتي البني عامر والنوبة ما أدّى إلى أحداث دامية راح ضحيتها مئة قتيل بحسب التقديرات الأولية.
و”الأربعاء”، أرسلت السلطات تعزيزاتٍ عسكرية من قوات الدعم السريع إلى مدينة بورتسودان من أجلّ السيطرة على الأحداث التي شهدتها الولاية.
وتسبّبت الأحداث في الإطاحة بوالي البحر الأحمر اللواء ركن عصام عبد الفراج، ومدير جهاز المخابرات بعد تفاقم الأزمة وعدم احتوائها.
وأوضح أدروب أنّ السيول والأمطار التي هطلّت مؤخرًا في عددٍ من مدن البحر الأحمر تسبّبت في انقطاع المعلمين عن الولاية وحالت دون وصولهم وفق التوقيت المعلن مسبقًا.
وتعاني عددًا من ولايات السودان من أضرارٍ كبيرة جراء السيول والأمطار التي هطلت في الشهر الجاري ما دعا مجلس السيادة لتكوين لجنة بشأن الملف.
باج نيوز