حمدوك يستبعد مدني عباس من رئاسة الوزراء ويرشح مانيس

استبعد (الفحص الأمني) ثلاثة من المرشحين للحكومة الجديدة ضمن مرشحي وزارات النفط والصحة والخارجية. وكان عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين كباشي قد ذكر لـ(الإنتباهة) في تصريحات سابقة، أن الفحص الأمني ليس (فيتو) على قوى التغيير وأنه إجراء متبع، في ذات الأثناء التي استبعد فيها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ثلاثة آخرين من مرشحي قوى الحرية والتغيير وطالب باستبدالهم بآخرين، بينما استبدل حمدوك بحسب مصادر مرشح وزارة مجلس الوزراء مدني عباس مدني بمرشح الخارجية عمر مانيس ،في ذات الوقت الذي استبعد فيه حمدوك مرشحي قوى التغيير لوزارة الخارجية الثلاثة واستبدلهم بامرأة (أسماء محمد عبدالله).
وذكر مصدر مطلع لـ(الإنتباهة) أن حمدوك استبعد ثلاثة من مرشحي الحرية وأشار الى أن الأمر هو المتسبب في تأجيل إعلان الحكومة. واجتمع حمدوك مساء أمس الأول بقادة قوى الحرية والتغيير ولجنة الترشيح لمناقشة الأسماء المقدمة لشغل الحقائب الوزارية خلال الفترة الانتقالية. ونقل القيادي بقوى التغيير بابكر فيصل لـ(الإنتباهة) أن الاجتماع ناقش الترشيحات للحكومة في مرحلتها النهائية. وفي ذات السياق قالت مصادر مقربة من الاجتماع لـ(سودان تربيون) أمس إن حمدوك وضع جانباً مرشحي قوى الحرية والتغيير لوزارة الخارجية واختار امرأة من القطاع الدبلوماسي تقاعدت عن العمل في وقت سابق، وأضافت (كما سمى مرشح آخر من جبال النوبة لمجلس الشؤون الاتحادية والحكومات المحلية في محاولة لتشكيل فريق متوازن ومتناغم). وتستمر المفاوضات المكثفة بين رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير بينما تم تجاوز الموعد النهائي لتشكيل الحكومة حيث كان مقرراً طبقاً للمصفوفة الزمنية أن تباشر الحكومة الجديدة أعمالها في الأول من سبتمبر.
وأفادت المصادر أن حمدوك اقترح تعيين أحد المرشحين لوزارة الخارجية وزيراً لشؤون مجلس الوزراء كما أنه رفض تعيين مدني عباس مدني الذي كان المفاوض الوحيد المعروف عن قوى الحرية والتغيير وتم تسميته لحقيبة رئاسة مجلس الوزراء، ووفقًا للمصادر فإن حمدوك احتفظ بـ 13 من أصل 18 وزيراً، وسيجتمع مجلس قيادة قوى الحرية والتغيير ولجنة الترشيح لمناقشة وإقرار الحكومة الجديدة قبل تعيينها رسمياً من مجلس السيادة،ومن غير الواضح ما إذا كانت قوى الحرية ستوافق على التغييرات التي اقترحها حمدوك أم سترفض بعضها،وتتفق أطراف قوى الحرية والتغيير أن رئيس الوزراء يتمتع بسلطة تقديرية في اختيار حكومته، كما أوضح حمدوك في وقت سابق أنه لن يقبل جميع الترشيحات التي تقدمها قوى الحرية والتغيير إذا لم تركن الى ميزان الكفاءة والقدرة على العمل المتناغم في حكومته الجديدة.
الخرطوم: عبدالرؤوف طه
صحيفة الإنتباهة
6 التعليقات
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الكوشى
2019/09/02 at 2:09 م (UTC 2) رابط التعليق
نرفع القبعات قرار موفق الناشط مدنى سقط أمس سقطة كبيرة فى صفه لما حدث للأصم وسلك فى الفاشر بأنه من تدبير ما أسماه بقوى الثورة المضادة “الشماعة ” التى تتكىء عليها قحط
حمدوك لا غيرة
2019/09/02 at 3:27 م (UTC 2) رابط التعليق
ميزان الكفاءة والقدرة كلنا خلف السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك
حر الراي
2019/09/02 at 4:35 م (UTC 2) رابط التعليق
وتتفق أطراف قوى الحرية والتغيير أن رئيس الوزراء يتمتع بسلطة تقديرية في اختيار حكومته@@@@
بالله شوف الدرر دي
انتو دوركم انتهي
وعليكم تسليم الامر لحمدوك وحده
وما مفروض انتو اساسا تختارو
اي رئيس وزراء ف العالم بختار بمزاجو
الوزراء لانه من سوف يحاسب
ما تحاولوا تغيرو كل قوانين الكون
ود بندة
2019/09/02 at 4:57 م (UTC 2) رابط التعليق
حمدوك أدا قحت خازوق محترم ..ووضع ناشطين قحت والمهنيين في حجمهم الطبيعي
الجرافي
2019/09/02 at 8:43 م (UTC 2) رابط التعليق
الحمد لله الذي ابعد عنا الاذى وعافانا! شكرا حمدوك وربنا يوفقك
جكسا
2019/09/02 at 9:13 م (UTC 2) رابط التعليق
أذا لم تركن الى ميزان القدرة والكفاءة
والله دا الكلام
اخيرا جاء المعلم جد جد
السيد/ ريئس مجلس الوزراء
دا الكلام
طبعا الكفاءة هنا واحدا من اهم الاشياء ، معيار النزاهة والذمة النضيفه
أ(كرررررر الذمة النضيف جداجدا) أعتبرها واحدة من أهم عناصر التدقيق الامنى وراء خلفية المرشح للمنصب العام
السيد/رئيس مجلس الوزراء
تمام ..وخطوة للأمام ، وفى ظنى لو طلع تجمع المهنيين وقوى الحرية والجماعة ديل من المشهد شوىه
أقصد أنو يعنى يركنو جنبه شويه وما ينطو كل مرة عاوزين دا وبنرشح دا وبتاع،،،،،
هووووو عاااااارف كويس
خلوهو
والخوف كل الخوف بعدين الناس دى تشتغل ويجو يحصدو ثمرة مجهوداتهم الجبارة ويخشو المولد يلوثو وترجع حليمة لى قديما (سف ولغف ولهط وأكل مال عام ومحسوبيه وأونطا فااااااضيه).. ولكن هيهات … إن صدق حمدوك ورجالاته وبزلوا عرق الجبين و اصلحو البلد والحال العباد
سنخرج لبقاءهم والتمديد لهم مرتين بل وثلاث
حارب وأجتث الفساد…. تقعد بس
تصلح الاقتصاد تنهض بالبلاد…. تقعد وتعقد تانى وتالت