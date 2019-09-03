قطوعات واسعة للتيار الكهربائي بالخرطوم والولايات

شهدت الخرطوم أمس، قطوعات واسعة للتيار الكهربائي استمر في بعض المناطق لأكثر من (6) ساعات.
وَشَكَا عددٌ من المُواطنين في مناطق بأم درمان وبحري ووسط الخرطوم، فَضْلاً عن ولايات كردفان، من قطوعات وصفوها بغير المُبرمجة أو المُعلنة، ولفتوا لخسائر كبيرة تعرّض لها أصحاب كثيرٍ من السلع في الأسواق.
ولم تُقدِّم شركة توزيع الكهرباء أيِّ توضيحٍ أو اعتذارٍ للمُواطنين جرّاء تلك القطوعات.
مِمّا يجدر ذكره أنّ عضو المجلس السيادي اللواء إبراهيم جابر، قال في تصريحات صحفية اليومين الماضيين، إنّ الإمداد الكهربائي سيستقر خلال الأسبوع المقبل.
صحيفة الصيحة