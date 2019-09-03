المجلس السيادي يتجه لتحديد رأسمال الصرافات بمبلغ (100) مليون دولار

كشف عن خطة إستراتيجية لتجارة النقد الأجنبي بالتنسيق مع بنك السودان
أعلن المجلس السيادي عن إتجاه لتحديد سقف رأسمال الصرافات من أجل مزاولة أعمالها، مشيراً إلى أنه يجب تحديد رأس المال بمبلغ (100) مليون دولار فما فوق كشرط لعمل الصرافة، مبيناً أن البلاد تحتاج لأربعة أو خمسة صرافات فقط للعمل في تجارة النقد الأجنبي.
وقال اللواء مهندس إبراهيم جابر عضو المجلس في تصريح لـ(smc) إن عمل الصرافات لابد أن يكون وفقاً لضوابط وإجراءات معينة وعلى رأسها المقدرة المالية لصاحب أي صرافة، كاشفاً عن خطة إستراتيجية بشأن تجارة النقد الأجنبي بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، وزاد قائلاً ” لانريد لأي شخص المتاجرة في الدولار والعملات الأجنبية الأخرى دون ضوابط وإجراءات تتم عبر البنك المركزي”.