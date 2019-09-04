أمر قبض في مواجهة ثلاثة متهمين بتزييف العملة وضامنهم

أمرت محكمة جنايات بحري السوق, بتنفيذ أمر قبض في مواجهة ثلاثة متهمين وضامنهم من بين “8” بتهمة” تزييف عملة فئة “200” جنيه, عليه أرجات المحكمة جلسة الأمس, المحددة لسماع إفادة المتحري, وحدد القاضي جلسة لاحقة للسير في اجراءات القضية. وحددت المحكمة جلسة لاحقا لسماع افادات المحقق والشاكي في البلاغ.
وتشير تفاصيل البلاغ الأولية بحسب صحيفة المجهر السياسي وحسب معلومة توفرت لافراد المباحث عن نشاط المتهمين, وتم نصب كمين اسفر عن ضبط عملات مزيفة, بجانب ماكينة طابعة حديثة باحدى المطابع وضعت معروضات.
الخرطوم: (كوش نيوز)